Патрик Клюйверт: "ПСЖ" нужно оставаться единым"

Директор "ПСЖ" по развитию Патрик Клюйверт после поражения от "Генгама" в матче 18-го тура чемпионата Франции (1:2) призвал команду быть единой. Также он отметил важность победы над "Лорьяном" в заключительном матче первого круга.

- "ПСЖ" не играл в свой футбол с "Генгамом", - цитирует пресс-служба клуба Клюйверта. - В первой половине мы пытались доминировать, но нам не удалось сделать этого. В таких ситуациях самое главное оставаться едиными и смотреть вперед. Нужно закончить год хорошо и обыграть "Лорьян" в последнем матче на "Парк де Пренс" в 2016 году.

Когда я был игроком, я иногда оказывался в подобных ситуациях. Самое главное сейчас быть едиными и вместе найти решение проблемы. Тем не менее, нужно обязательно завершить год победой, поскольку "ПСЖ" не может позволить себе лидерам слишком оторваться. Матч с "Генгамом" закончился, нужно его проанализировать, посмотреть на свои ошибки и исправить их в игре с "Лорьяном".