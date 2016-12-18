08:36 | ФУТБОЛ — Франция

Патрик Клюйверт: "ПСЖ" нужно оставаться единым"

0
0
0

Директор "ПСЖ" по развитию Патрик Клюйверт после поражения от "Генгама" в матче 18-го тура чемпионата Франции (1:2) призвал команду быть единой. Также он отметил важность победы над "Лорьяном" в заключительном матче первого круга.

- "ПСЖ" не играл в свой футбол с "Генгамом", - цитирует пресс-служба клуба Клюйверта. - В первой половине мы пытались доминировать, но нам не удалось сделать этого. В таких ситуациях самое главное оставаться едиными и смотреть вперед. Нужно закончить год хорошо и обыграть "Лорьян" в последнем матче на "Парк де Пренс" в 2016 году.

Когда я был игроком, я иногда оказывался в подобных ситуациях. Самое главное сейчас быть едиными и вместе найти решение проблемы. Тем не менее, нужно обязательно завершить год победой, поскольку "ПСЖ" не может позволить себе лидерам слишком оторваться. Матч с "Генгамом" закончился, нужно его проанализировать, посмотреть на свои ошибки и исправить их в игре с "Лорьяном".

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ