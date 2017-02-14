Пасси временно возглавил "Лилль", а летом его сменит Бьельса

Новое руководство "Лилля" сменило главного тренера. Вместо Патрика Колло, который возглавил команду по ходу сезона, у руля "догов" стал Франк Пасси – бывший тренер "Марселя". Как сообщает RMC, Пасси будет работать с командой до конца сезона. Его задачей будет спасение "Лилля" от вылета, поскольку до сих пор сезон складывается для команды неудачно. Летом же "Лилль" должен возглавить экс-наставник "Марселя" Марсело Бьельса. Новый владелец "Лилля" Жерар Лопес уже провел переговоры с аргентинцем и получил от него согласие. Ранее Пасси был помощником Бьельсы в "Марселе", поэтому они могут продолжить работу вместе и в "Лилле".

Напомним, что "Лилль" начинал сезон под руководством Фредерика Антонетти, а после его увольнения команду возглавил помощник Патрик Колло. Под его руководством "доги" немного улучшили результаты, однако в феврале снова оказались в кризисе, что и подтолкнуло купившего зимой клуб Жерара Лопеса к смене наставника.