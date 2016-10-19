Паскаль Дюпра - Олланду: "В чем-то футболисты могут быть даже примером для остальных"

Главный тренер "Тулузы" Паскаль Дюпра ответил на критику в адрес футболистов со стороны президента Франции Франсуа Олланда. Глава государства заявил, что игрокам нужны тренажеры для мозгов.

– Я хочу сказать ему, что большинство футболистов имеют достаточно хорошие головы, – цитирует AFP Дюпра. – И другие спортсмены тоже. В чем-то мы можем даже быть примером. Посмотрите, в нас в раздевалках нет темы религии, нет проблем с религией, хотя в командах собраны самые разные люди. Мы все ладим друг с другом. А такое бичевание футболистов выглядит жалким. Конечно, есть разные игроки. Есть те, кто снимают занятие любовью на видео, есть те, кто не платят налоги, есть те, кто отмечают победу в ночном клубе и напиваются. А Франсуа? Что же, не выпущу Франсуа на поле, даже на скамейку запасных он не попадет (смеется).