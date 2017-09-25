Паскаль Дюпра: "Не могу быть разочарован матчем с "Марселем", потому что "Тулуза" не играла"

Главный тренер "Тулузы" Паскаль Дюпра был разочарован поражением от "Марселя" в матче 7-го тура чемпионата Франции (0:2). Также он взял на себя вину за этот результат.

- Не могу быть разочарован, потому что мы не играли. Я могу проснуться завтра утром и увидеть, что матч против "Марселя" не состоялся, - цитирует L'Equipe Дюпра. - В движениях не было согласованности, мы не играли как команда, это было слишком плохо, чтобы быть правдой. Игра в обороне была катастрофично, но поражения всегда вина тренеров, сегодня я допустил много ошибок, мне придется снова взять на себя ответственность. Я не привык к такой технической слабости или неготовности прилагать усилия, и это меня беспокоит. Думаю, сегодня мы были хорошими спарринг-партнерами.