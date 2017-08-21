Паскаль Дюпра: "Игра Неймара в двух матчах поражает воображение"

Главный тренер "Тулузы" Паскаль Дюпра после поражения от "ПСЖ" (2:6) в матче 3-го тура чемпионата Франции отметил, что восхищается нападающим парижан Неймаром. Он также добавил, что будет использовать игру бразильца в качестве примера своим футболистам.

Во вчерашней игре Неймар отметился дублем, всего в двух матчах на его счету три гола.



– Я восхищаюсь Неймаром. Он свежий воздух футбола, он ему очень подходит, – приводит Goal слова Дюпра. – Я смотрел за его игрой в "Барселоне" и теперь смотрю в нашем чемпионате, и я просто восхищен. Его игра в двух матчах поражает воображение. Я буду использовать его игру в качестве примера, чтобы помогать своим нападающим.

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