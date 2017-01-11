Папен возглавит "Осер"

Бывший игрок сборной Франции и обладатель "Золотого мяча" 1991 года Жан-Пьер Папен в ближайшее время возглавит "Осер", сообщает L'Equipe. 53-летний француз будет приглашен по инициативе китайских инвесторов, которые хотят видеть в клубе персону мирового уровня. Отмечается, что экс-игрок "Баварии", "Милана" и "Марселя" будет выполнять не только роль главного тренера команды, но и спортивного директора.

Перед Папеном будет поставлена задача спасти "Осер" от вылета, а также он будет отвечать за набор новичков и посещение различных мероприятий в качестве посла клуба. На данный момент бургундцы занимают 19-е место в турнирной таблице лиги 2, отставая от спасительной 17-й строчки на 2 очка.

Напомним, ранее Папен работал тренером в таких французских клубах, как "Страсбур", "Ланс" и "Шатору".