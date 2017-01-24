Папен не возглавит "Осер"

"Осер" на официальном сайте выступил с заявлением по поводу того, что французский специалист Жан-Пьер Папен не возглавит клуб. В начале января появилась информация, что обладатель "Золотого мяча" 1991 года приглашен в стан бургундцев по инициативе китайских инвесторов, которые хотят видеть в клубе персону мирового уровня.

"В последние дни многие издания сообщали о возможных дискуссиях по поводу прихода в "Осер" Папена. Клуб считает, что условия данного сотрудничества не могут быть выполнены. Таким образом, этот проект не может быть реализован. "Осер" сожалеет об утечке информации о конфиденциальных переговорах, которые не были завершены. Тем не менее спортивные успехи нашей команды должны оставаться приоритетом для всех. Вся энергия в клубе направлена на достижение этой цели. "Осер" рассчитывает на неизменную поддержку своих партнеров и фанатов", - говорится в заявлении.