12:22 | ФУТБОЛ — Франция

Пабло Корреа: "Нанси" заслуживает играть во 2-м дивизионе"

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Главный тренер "Нанси" Пабло Корреа в суровой форме раскритиковал свою команду после поражения от "Лорьяна" в 30-м туре чемпионата Франции (2:3). Красно-белые вели со счетом 2:0, но на последних минутах пропустили 2 мяча и потерпели поражение.

- Правда в том, что мы не соответствовали уровню лиги 1, все просто! - заявил Корреа в раздевалке, что попало в объективы камер Canal+. - Правда в том, что мы заслуживаем играть во 2-м дивизионе! Это трудно принять, но такова реальность! Это невероятно!

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Материалы REN-TV

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