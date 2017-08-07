Отец Неймара: "Пытался убедить сына остаться в "Барселоне", но затем..."

Отец Неймара признался, что сначала хотел убедить своего сына не менять "Барселону" на "ПСЖ". Однако затем он разочаровался в руководстве испанского клуба и изменил решение. Ранее появилась информация, что представитель нападающего не получил 26 миллионов евро, полагающиеся за подписание нового соглашения, что стало камнем раздора.

- Я пытался убедить сына остаться в "Барселоне", но после такого отношения со стороны руководства клуба, я передумал, - цитирует COPE отца Неймара. - Это был трудный выбор, я, как отец, не мог заставлять его остаться, когда он принял решение. Потому что иначе бы он плюнул мне в лицо и сказал: "Ты меня не отпустил". Неймар играет в футбол, а я управляю его карьерой.