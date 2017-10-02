Отец Неймара: "Мотивацией для сына стала Лига чемпионов. "Золотой мяч" он выиграл бы и в "Барселоне"

Отец нападающего "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймара Неймар да Силва заявил, что пытался убедить сына остаться в "Барселоне". Вместе с тем, он отметил, что сыну повезло играть в одной команде с Кильяном Мбаппе, который пополнил состав парижан после южноамериканца.
– Я до последнего сомневался, – сказал отец Неймара в программе Telefoot. – Я говорил сыну, что это ("Барселона") – лучший вариант, но он решил рискнуть. Было непросто, но Неймару был нужен новый вызов и мы его поддержали. Мы гордимся, что он выступает за "ПСЖ". Это прекрасно, ему тут все нравится. У парижан прекрасное нападение, оно вдохновит подрастающие поколения. То, что в команде есть Мбаппе – подарок. Он играет, будто ему 30 лет.
Мотивацией для него была Лига чемпионов. Если бы сын хотел выиграть "Золотой мяч", остался бы в "Барселоне". Его контракт с "ПСЖ" действует до 2022 года, у него есть еще пять лет, чтобы выиграть ее.
Напомним, Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" за 222 миллиона евро. В 8 матчах за новый клуб он забил 8 голов, отдав 6 результативных передач.
- Барселона (Футбол)
- Неймар Сантос
- Сборная Бразилии (футбол)
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Лига чемпионов
- Кильян Мбаппе
novic
До Золотого мяча ему ещё переть и переть. Для начала хотя бы научиться играть на уровне Месси и Роналдо.
16:13
lavrentev01
ну да. барса то в ЛЕ играет)))
15:53
Igrok Igorek
Может, наоборот? С "Барсой" он постоянно в ЛЧ, а вот "Золотой мяч"...
15:44