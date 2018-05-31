"Отец не принимает решения по моей карьере". Важное заявление Неймара

Форвард "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар отметил, что его отец не решает за вопросы по продолжению карьеры. Ранее сообщалось, что агентом 26-летнего игрока является именно Неймар-старший.



- Отец не принимает решения по моей карьере. Я сам решаю эти вопросы, - цитирует Goal Неймара. - Он лучший советник, к которому я всегда могу обратиться, но, в конце концов, это выбор всегда за мной. Мой отец заботится о других вопросах, которые идут параллельно с футболом, чтобы я мог сосредоточиться исключительно на работе.











