Основатель "Шамбли" умер через несколько часов после выхода команды в полуфинал Кубка Франции

Основатель "Шамбли" Вальтер Лузи умер после выхода команды в полуфинал Кубка Франции, сообщает пресс-служба клуба. 28 февраля "Шамбли" переиграл "Страсбур" в четвертьфинале со счетом 1:0.
Лузи скончался в возрасте 77 лет. Он создал клуб вместе со своими сыновьями Флавио и Бруно в 1989 году.
"Шамбли" в текущем сезоне выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Франции. Команда занимает 16-е место (из 17), набрав в 21 игре 22 очка.
frisovasiliyy
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02:07
wako28
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19:40 1 марта
Stiffupperlip
Удачи этому клубу в полуфинале
19:28 1 марта
redgy
Лузи, RIP..
19:24 1 марта
redgy
уже второй клуб в 1/2 кубка франции из низших лиг.. Интересно, у них тоже везде нытье по поводу деградации кубка и "зачем нам такой кубок"?? По моему в этом и есть кайф кубка! Шинник-Авангард в 1/2 это круто! )
19:23 1 марта