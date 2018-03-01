Основатель "Шамбли" умер через несколько часов после выхода команды в полуфинал Кубка Франции

Основатель "Шамбли" Вальтер Лузи умер после выхода команды в полуфинал Кубка Франции, сообщает пресс-служба клуба. 28 февраля "Шамбли" переиграл "Страсбур" в четвертьфинале со счетом 1:0.

Лузи скончался в возрасте 77 лет. Он создал клуб вместе со своими сыновьями Флавио и Бруно в 1989 году.

"Шамбли" в текущем сезоне выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Франции. Команда занимает 16-е место (из 17), набрав в 21 игре 22 очка.