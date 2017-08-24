Оскар Гарсия: "В "ПСЖ" у Неймара больше свободы, чем в "Барселоне"

Главный тренер "Сент-Этьена" Оскар Гарсия считает верным решение Неймара перейти из "Барселоны" в "ПСЖ". По мнению специалиста, в Париже у бразильца больше свободы.

– В "ПСЖ" Неймар имеет еще больше свободы, нежели в "Барселоне", – приводит sport.es слова Гарсии. – Но мы не должны концентрироваться только на нем, потому что вся команда "ПСЖ" очень опасна. Все игроки соперника могут сделать результат. Наш уровень концентрации должен быть высоким. Париж – фаворит чемпионата. Но в футболе нет ничего невозможного. Если мы не можем бороться с ними на длинной дистанции, то сделаем это в одной игре.

"ПСЖ" и "Сент-Этьен" встретятся друг с другом в матче 4-го тура чемпионата Франции. Игра состоится 25 августа в 21.45 по московскому времени.