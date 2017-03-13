08:11 | ФУТБОЛ — Франция

Орье восемь с половиной минут готовился к выходу на замену

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Забавный инцидент, привлекший внимание французских СМИ, произошел во время вчерашнего матча 29-го тура лиги 1 между "ПСЖ" и "Лорьяном". Защитник парижан Серж Орье восемь с половиной минут потратил на то, чтобы переодеться для выхода на замену. Таким образом, 24-летний ивуариец появился на поле лишь на 81-й минуте.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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PitersS

Ему в хоккей бы играть-там можно "готовиться" в течении всего матча..

12:12

баламошка

Торопыга.

08:28

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