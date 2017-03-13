Орье восемь с половиной минут готовился к выходу на замену

Забавный инцидент, привлекший внимание французских СМИ, произошел во время вчерашнего матча 29-го тура лиги 1 между "ПСЖ" и "Лорьяном". Защитник парижан Серж Орье восемь с половиной минут потратил на то, чтобы переодеться для выхода на замену. Таким образом, 24-летний ивуариец появился на поле лишь на 81-й минуте.

Serge Aurier spent 8 minutes & 30 seconds to prepare to come on as a substitute tonight vs Lorient. (@philousports) pic.twitter.com/PnhmRMRYrT – Get French Football (@GFFN) 12 марта 2017 г.