Орье приговорен к двум месяцам тюрьмы

Защитник "Пари Сен-Жермен" Серж Орье приговорен к двум месяцам тюремного заключения за стычку с полицейскими, происшедшую у него 30 мая при выходе из ночного клуба. Игрок, у которого бывали случаи неподобающего поведения за пределами футбольного поля, нанес одному из блюстителей порядка удар локтем в грудь, после чего тот пропустил один рабочий день.

За причинение вреда здоровью сотруднику сил правопорядка при исполнении им служебных обязанностей и моральный ущерб 23-летний ивуариец выплатит пострадавшему 600 евро. Кроме того, он погасит судебные издержки в сумме 1500 евро.

Постановления о взятии осужденного под стражу в зале суда не было, и потому Орье сможет принять участие в среду в выездном матче Лиги чемпионов с болгарским "Лудогорцем". Приговор подлежит обжалованию, и адвокат футболиста сразу объявил, что подаст апелляцию. Французские СМИ предполагают, что, в конце концов, игрок избежит пребывания за решеткой. (Александр ПРОСВЕТОВ)