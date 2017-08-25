Орье и Бен Арфа не включены в заявку на матч с "Сент-Этьеном"

Защитник Серж Орье не сыграет в сегодняшнем матче 4-го тура чемпионата Франции против "Сент-Этьена". Как сообщает пресс-служба клуба, ивуарийский защитник не включен в заявку на игру по решению главного тренера Унаи Эмери. По аналогичной же причине не сыграет и полузащитник Атем Бен Арфа.

Ранее в СМИ появилась информация, что Орье вскоре перейдет в "Тоттенхэм", а Бен Арфа может вернуться в "Ниццу".

Также парижанам не сможет помочь вингер Лукас Моура, получивший травму в прошлые выходные, и полузащитник Марко Верратти, дисквалифицированный на три встречи за оскорбление арбитра.

Матч "ПСЖ" - "Сент-Этьен" состоится сегодня, 25 августа, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой встречи.