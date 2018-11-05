"Опубликованные статьи содержат ложную информацию". "Монако" опроверг все обвинения в адрес клуба и его владельца

ФК "Монако" выступил с опровержением в связи с публикацией статей на сайте Mediapart и в европейских СМИ.

Как заявил "СЭ" Дмитрий Чечкин, представитель Дмитрия Рыболовлева, "ФК "Монако" решительно опровергает распространенную в европейских и французских СМИ информацию о том, что он действовал в обход финансового фэйр-плей посредством контракта с маркетинговым агентством AIM.



Опубликованные статьи содержат ложную информацию и многочисленные неточности.



В результате контракта с агентством AIM ФК "Монако" действительно надеялся увеличить свои коммерческие и спонсорские ресурсы.



ФК "Монако" подчеркивает, что этот контракт включал маркетинговые ресурсы, спонсорство, а также все доходы, связанные с Лигой чемпионов. На самом деле, маркетинговому агентству необходимо было найти для клуба дополнительные ресурсы в размере 30 миллионов евро.



Однако этот контракт, оказавшийся слишком амбициозным и невыполнимым, в итоге не был исполнен, и поэтому он не был включен в отчеты клуба ни для Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG), ни для УЕФА – это было сделано по инициативе самого клуба. Следовательно, контракт никаким образом не мог использоваться в рамках финансового фэйр-плей.



По результатам проверки, выявившей дефицит бюджета клуба, УЕФА оштрафовал ФК "Монако" на 3 миллиона евро (плюс 10 миллионов с отсрочкой), а также вынес в отношении клуба спортивные санкции.



Клубу пришлось выбрать альтернативную стратегию, основанную на продаже игроков, чтобы найти ресурсы, необходимые для его функционирования в соответствии с правилами финансового фэйр-плей. Это вновь подтверждает, что нынешняя политика клуба является единственной стратегией, которая экономически действенна для ФК "Монако" и соответствует действующему регулированию".

Так "Монако" отреагировал на сообщение Le Figaro, что российский бизнесмен вкладывал средства в "Монако" в обход системы учета финансового fair-play УЕФА. Это издание ссылалось на новые публикации Football Leaks, основанные на утечках финансовых документов.

По данным источника, для денежных вливаний, которые составляли 140 миллионов евро в год, Рыболовлев, купивший "Монако" в 2011 году, использовал офшоры и подставные фирмы, зарегистрированные в Гонконге и на Виргинских островах. Деньги проводились как спонсорские отчисления.​

СМИ: Рыболовлев совершал финансовые махинации, вкладывая деньги в "Монако"