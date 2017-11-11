Оливье Жиру: "Поступок Эвра - это инстинктивный жест"

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру поддержал защитника Патриса Эвра, с которым "Марсель" разорвал контракт. Клуб принял такое решение из-за поведения 36-летнего француза, который перед матчем Лиги Европы с "Виторией Гимарайнш" (0:1) ударил ногой по голове оскорбившего его фаната. Также УЕФА дисквалифицировал Эвра до 30 июня 2018 года.

– Надеюсь, что Эвра сможет от этого оправиться, – цитирует Goal Жиру. – Я написал ему сообщение со словами поддержки. Мы вместе в сборной провели пять лет, и он всегда был лидером. Трудно говорить о его поступке, но это был инстинктивный жест, полный эмоций. И я не очень понимаю, как болельщики могут находиться так близко к полю.

Эвра выиграл много титулов, это отличный игрок. Надеюсь, что он сможет вернуться в футбол и закончить карьеру по-другому.