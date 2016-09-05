Оливье Жиру: "Не понимаю ненависть фанатов Бензема в мой адрес"

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру уверен, что некоторые фанаты его освистывают не из-за недовольства игрой, а невызова Карима Бензема в национальную команду. Форвард "Реала" не приглашается под знамена сборной из-за конфликта с экс-полузащитником Матье Вальбуэна в прошлом году.

- Я сразу понял, что люди, которые освистывают меня, не против Жиру, а переживают за Бензема, - цитирует Le Parisien Жиру. - Был разочарован этим. Я провел большой сезон с "Арсеналом". Меня раздражает, что я стал побочной жертвой конфликта между Бензема и Вальбуэна. Я даже отдаленно не могу быть ответственным за эту историю, и я не понимаю такой ненависти в мой адрес.