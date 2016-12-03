Около 40 фанатов "Лилля" оказались в полиции перед игрой с "Бордо"

Матч 16-го тура чемпионата Франции "Метц" - "Лион" стал не единственным, в котором возникли проблемы с болельщиками. Как сообщает L'Equipe, около 40 фанатов "Лилля" оказались в полиции за беспорядки в центре Бордо перед игрой с местной командой. Их ждет административное наказание, которое будет определено судом позднее.

Напомним, сегодня в поединке между "Метцем" и "Лионом" фанаты хозяев забросали голкипера "ткачей" Антони Лопеша петардами. В итоге футболист оказался в больнице, а игра была прервана.