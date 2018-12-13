Очередные матчи чемпионата Франции перенесены из-за протестов

Лига 1 на своем официальном сайте сообщила о новых переносах матчей 18-го тура. По просьбе полиции перенесены на неопределенный срок матч между "Генгамом" и "Ренном", а также игра между "Ниццей" и "Сент-Этьеном". Полиция не может обеспечить безопасность на этих матчах, поскольку силы правопорядка задействованы на митингах и акциях протеста, охвативших многие города Франции.

Ранее по этой же причине перенесли матчи "Нанта" и "Монпелье", "Марселя" и "Бордо", а встреча "Кана" и "Тулузы" состоится 18 декабря.