О Головине начнут писать в Китае

Перед матчем за Суперкубок Франции, в котором "Монако" 4 августа сыграет в китайском Шэньчжэне против "ПСЖ", клуб из княжества решил открыть свои страницы сразу в трех крупнейших социальных сетях Поднебесной.

Как сообщил "Монако", он будет представлен в Weibo, Dongqiudi и Toutiao.

Weibo ("Вэйбо") – это соцсеть, сайт микроблогов, одна из главных платформ в Китае. По оценке на первый квартал 2018 года, ежемесячно этим сайтом пользовались свыше 411 миллионов человек. Рыночная стоимость Weibo составила 30 миллиардов долларов США.

Toutiao ("Тоутяо") – это приложение, новостная и информационная платформа, насчитывающая 350 миллионов пользователей, включая футбольных болельщиков.

Dongqiudi ("Дунцюди") или All Football – еще одна платформа для футбольных болельщиков.

"Монако" обещает каждый день размещать адаптированные материалы, позволяющие китайским болельщикам следить за командой и его игроками, включая Александра Головина, познакомиться с историей клуба и княжества. На сегодня у монегасков более 8 миллионов подписчиков в Твиттере, Фейсбуке и Инстаграмме.​

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