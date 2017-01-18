Новый владелец "Лилля" уверен, что клуб сможет конкурировать с "ПСЖ"

Новый владелец "Лилля" Жерар Лопес сообщил, что новый бюджет клуба составит 80 миллионов евро. Также он отметил, что не собирается делать огромных вложений, чтобы у клуба не было проблем с Национальным комитетом по контролю за управлением.

- Общий бюджет клуба составляет около 80 миллионов евро, - цитирует L'Equipe Лопеса. - Что касается будущих инвестиций, то я не хочу называть конкретные цифры, чтобы не создавать шумиху. Будем действовать аккуратно, чтобы не было проблем с финансовыми правилами. Но бюджет, конечно, будет пересмотрен в сторону повышения, чтобы соответствовать нашим амбициям.

- Сможет ли "Лилль" конкурировать с лучшими французскими командами?

- Да, даже если "ПСЖ" всегда будет немного выше нас, потому что это один из лучших европейских клубов. Тем не менее, в течение сезона можно будет пощекотать им нервишки.