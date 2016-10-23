16:44 | ФУТБОЛ — Франция

Новое руководство "Марселя" хочет сохранить Диарра

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Новый президент "Марселя" Жак-Анри Эйро признался, что клуб хочет сохранить полузащитника Лассана Диарра. С предыдущим руководством клуба у экс-хавбека "Локомотива" были разногласия, поэтому он хотел уйти из команды, но покупателей смущал долг игрока перед железнодорожниками, который составляет 10 миллионов евро.

– Случай с Диарра – сложный, – цитирует Le Figaro Эйро. – Лассана – большой профессионал, умный парень, один из лидеров в раздевалке. Мы хотим, чтобы он остался с нами. Игрок понимает цели нашего нового проекта, так что посмотрим, как сложатся отношения.

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