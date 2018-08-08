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Новичок "Монако" Головин пропустит 3-4 недели из-за травмы


Как стало известно "СЭ", новичок "Монако" Александр Головин пропустит от трех до четырех недель из-за травмы. Игрок получил повреждение на тренировке. Обследование выявило растяжение связок правого голеностопа.

Отметим, что первую тренировку в составе нового клуба Головин провел 5 августа. 

Игрок перешел из ЦСКА в "Монако" после окончания чемпионата мира-2018 за 30 миллионов евро. Он стал самым дорогим российским футболистом в истории. Головин заключил с "монегасками" пятилетний контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год. (Сергей ЕГОРОВ)

 

Головин получил травму правой ноги и ходит на костылях

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