"Ньор" - Ибрагимовичу: "Сколько нам собрать ретвитов, чтобы ты к нам перешел?"

Клуб второго французского дивизиона "Ньор" в шутливой форме заявил о намерении подписать контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем. Накануне стало известно, что 35-летний форвард стал свободным агентом после истечения срока его контракта с"Манчестер Юнайтед".

– Ибра, сколько нам собрать ретвитов, чтобы ты к нам перешел? – гласит сообщение на странице в Твиттере "Ньора".

Ранее свои услуги шведу предложила "Герта".