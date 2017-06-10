"Ньор" - Ибрагимовичу: "Сколько нам собрать ретвитов, чтобы ты к нам перешел?"

Клуб второго французского дивизиона "Ньор" в шутливой форме заявил о намерении подписать контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем. Накануне стало известно, что 35-летний форвард стал свободным агентом после истечения срока его контракта с"Манчестер Юнайтед".
– Ибра, сколько нам собрать ретвитов, чтобы ты к нам перешел? – гласит сообщение на странице в Твиттере "Ньора".
Ранее свои услуги шведу предложила "Герта".
[#Mercato] Ouverture officielle de la période de mutations.@Ibra_official, combien de RT pour que tu signes pour la #TeamChamois ?– Chamois Niortais FC (@ChamoisNiortais) 8 июня 2017 г.
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