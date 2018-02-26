Нога Неймара после травмы. Фото

Нападающий "ПСЖ" Неймар в матче 27-го тура чемпионата Франции с "Марселем" (3:0) получил травму. Сегодня футболист в своем Инстаграме продемонстрировал свою ногу в специальном гипсе.

Напомним, что бразилец не смог продолжить игру и покинул поле на носилках. На данный момент сроки его восстановления не сообщаются. Главный тренер команды Унаи Эмери уверен, что Неймар успеет вернуться в строй к ответной игре с "Реалом" в Лиге чемпионов.

Неймар со слезами на глазах покинул поле на носилках //

Неймар получил серьезную травму на ровном месте. Видео //

Унаи Эмери - о травме Неймара: "Возможно, он сыграет с "Реалом" на следующей неделе"