Нога Неймара после травмы. Фото

Нападающий "ПСЖ" Неймар в матче 27-го тура чемпионата Франции с "Марселем" (3:0) получил травму. Сегодня футболист в своем Инстаграме продемонстрировал свою ногу в специальном гипсе.
Напомним, что бразилец не смог продолжить игру и покинул поле на носилках. На данный момент сроки его восстановления не сообщаются. Главный тренер команды Унаи Эмери уверен, что Неймар успеет вернуться в строй к ответной игре с "Реалом" в Лиге чемпионов.
Неймар со слезами на глазах покинул поле на носилках //
Неймар получил серьезную травму на ровном месте. Видео //
Унаи Эмери - о травме Неймара: "Возможно, он сыграет с "Реалом" на следующей неделе"
Neymar posts update of his ankle injury– Goal (@goal) 26 февраля 2018 г.
(📷: @neymarjr) pic.twitter.com/nj8udWkFpz
ddf
Главное, чтобы он к матчу в Ростове восстановился
15:03
tryam
вывих же
14:15
karlikf1
Если он вернётся к ответной игре с Реалом, значит травме несерьёзная, у лишь серьёзный ушиб. Кто это, когда после серьёзных травм выходил на поле или на площадку через две недели?
12:08