10:44 | Футбол — Франция

Нога Неймара после травмы. Фото

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Нападающий "ПСЖ" Неймар в матче 27-го тура чемпионата Франции с "Марселем" (3:0) получил травму. Сегодня футболист в своем Инстаграме продемонстрировал свою ногу в специальном гипсе.

Напомним, что бразилец не смог продолжить игру и покинул поле на носилках. На данный момент сроки его восстановления не сообщаются. Главный тренер команды Унаи Эмери уверен, что Неймар успеет вернуться в строй к ответной игре с "Реалом" в Лиге чемпионов.

Неймар со слезами на глазах покинул поле на носилках // 
Неймар получил серьезную травму на ровном месте. Видео // 
Унаи Эмери - о травме Неймара: "Возможно, он сыграет с "Реалом" на следующей неделе"

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КОММЕНТАРИИ (3)
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ddf

Главное, чтобы он к матчу в Ростове восстановился

15:03

tryam

вывих же

14:15

karlikf1

Если он вернётся к ответной игре с Реалом, значит травме несерьёзная, у лишь серьёзный ушиб. Кто это, когда после серьёзных травм выходил на поле или на площадку через две недели?

12:08

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