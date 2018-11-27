"Ним" обыграл "Сент-Этьен" и вышел в 1/8 финала Кубка французской лиги

"Ним" в серии пенальти победил "Сент-Этьен" в матче 1/16 финала Кубка французской лиги (1:1, пенальти - 4:2). Победный одиннадцатиметровый реализовал нападающий Умут Бозок.

В 1/8 финала этого турнира "Ним" встретится с "Гавром".

Кубок французской лиги

1/16 финала

"Ним" - "Сент-Этьен" - 1:1 (0:0). Пенальти - 4:2

Голы: Берич, 81 (0:1). Буанга, 90 (1:1).

Серия пенальти: Саванье - 1:0. Хазри - 1:0 (вратарь). Бобишон - 1:0 (вратарь). М`Вила - 1:0 (штанга). Буанга - 2:0. Салибюр - 2:1. Алиуи - 3:1. Полома - 3:2. Бозок - 4:2.

"Сент-Этьен": Рюффье, Суботич, Полома, Салиба, М`Вила, Салибюр, Амума (Кабелла, 61), Диуссе (Сельнес, 30), Монне-Паке, Берич, Норден (Хазри, 70).

Предупреждения: Диуссе, 5. Хсиссан, 23. Хазри, 72.

Судья: Лесаж.

27 ноября. Ним. Стадион "Stade Des Costieres".

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