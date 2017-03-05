18:05 | ФУТБОЛ — Франция

Николя Сен-Рюф: "Надеюсь, у Пажо не будет проблем со здоровьем в дальнейшем"

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Защитник "Бастии" Николя Сен-Рюф признался, что был шокирован эпизодом, в котором нанес травму хавбеку "Сент-Этьена" Венсану Пажо во вчерашнем матче чемпионата Франции. Защитник корсиканцев опасно сыграл, выбивая мяч, и угодил сопернику в голову. Хавбек "зеленых" рухнул на газон без сознания, после чего был госпитализирован, а нарушивший правила игрок был удален. 

– Я никогда раньше ничего подобного не испытывал, - цитирует пресс-служба клуба Сен-Рюфа. - Конечно, не ради этого мы играем в футбол. Меня это потрясло. Моя красная карточка заслужена, но сейчас это не самое главное. Надеюсь, Пажо оправится после травмы и не будет испытывать проблем со здоровьем в дальнейшем. Когда я бил по мячу, не видел его головы. Не успел среагировать. Тренер "Сент-Этьена" сказал мне, что все не так плохо, и это немного меня успокоило. Буду следить за его состоянием.

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Материалы REN-TV

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