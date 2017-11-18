Николя Душе: "Найденная в квартире кровь была моей, а не жены"

Вратарь "Ланса" Николя Душе заявил, что не избивал свою жену. 26 октября экс-вратарь "ПСЖ" был арестован в состоянии алкогольного опьянения после семейного скандала, в результате которого пострадала его жена.

– Это был обычный вечер с друзьями, – цитирует Le Figaro Душе. – Поздно вечером возник конфликт. Было много эмоций, потасовка, но ни в коем случае не было никакого насилия. Кровь, найденная в квартире, была моей. Да, я позволил эмоциям захватить себя, разбил мебель о стену. Жалею об этом. Мне нужно было сохранять спокойствие.