Николя Анелька: "Мбаппе может стать одним из лучших, как я"

Бывший форвард "Арсенала" и сборной Франции Николя Анелька отметил, что будущее нападающего "Монако" Кильяна Мбаппе зависит от него самого. По словам Анелька, он может стать как великим игроком, так и посредственностью.

– Карьера Мбаппе может оказаться совершенно разной, – цитирует Анелька goal.com. – Он может стать одним из лучших в мире, как был я в свое время, а может стать легендой, как Роналдо. Но может стать и посредственным игроком, как Раймон Доменек. Все зависит только от него. Выбор за ним.