Нико Ковач: "Я рад победе над "Баварией", но расстроен, что ухожу из "Айнтрахта"

Главный тренер "Айнтрахта" Нико Ковач после победы в финале Кубка Германии над "Баварией" (3:1) отметил, что рад трофею, но расстроен уходу из клуба. В следующем сезоне хорват будет тренировать мюнхенцев.

- Перед матчем мы все распланировали. Я рад за клуб, болельщиков и свою замечательную команду, - приводит пресс-служба "Баварии" слова Ковача. - Если сплотиться, то можно всего достигнуть. Команда доказала это. В прошлом году нам не удалось победить, в этом мы сделали это. Нельзя сказать, что мы взяли кубок незаслуженно. Я рад титулу, но в то же время расстроен тем, что ухожу.