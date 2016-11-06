19:10 | ФУТБОЛ — Франция

"Ницца" впервые в сезоне проиграла в лиге 1

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В матче 12-го тура чемпионата Франции "Ницца" проиграла "Кану" со счетом 0:1, потерпев первое поражение в нынешнем сезоне лиги 1, но оставшись лидером турнира.

Чемпионат Франции

Лига 1

12-й тур

"Кан" – "Ницца" – 1:0 (1:0)

Гол: Сантини, 42 – с пенальти.

"Кан": Веркутр, Яхья, Да Силва, Гильбер (Дьоманде, 90+3), Себ, Бесса (Мальбранк, 80), Делаплас, Адеоти, Макенго, Роделен (Карамо, 88), Сантини.

"Ницца": Кардиналь, Данте, Бодмер (Донис, 89), Рикарду Перейра, Далберт, Сарр, Беланда, Плеа, Сери, Сиприен, Балотелли.

Предупреждения: Данте, 26. Макенго, 65. Плеа, 79. Веркутр, 79. Балотелли, 84.

Судья: Амель (Франция).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/france/league1/

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