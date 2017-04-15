"Ницца" впервые с 1976 года финиширует в тройке призеров

Сегодняшняя победа над "Нанси" гарантировала "Ницце" попадание в тройку лучших команд чемпионата Франции по итогам сезона. Французская команда впервые с 1976 года финиширует в тройке призеров лиги.

Таким образом, "орлята" в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов.