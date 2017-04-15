20:28 15 апреля | ФУТБОЛ — Франция

"Ницца" впервые с 1976 года финиширует в тройке призеров

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Сегодняшняя победа над "Нанси" гарантировала "Ницце" попадание в тройку лучших команд чемпионата Франции по итогам сезона. Французская команда впервые с 1976 года финиширует в тройке призеров лиги.

Таким образом, "орлята" в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Thomas_Boy

Команды, которым я симпатизирую в Европе, попадают в призеры раз в сто лет.))) Поэтому праздник!

21:50 15 апреля

HAZELSAMARA

Вы неправильно перевели смысл текста - 41 год назад клуб в последний раз был в тройке призёров первенства Франции (т.е. на подиуме), а не в Кубке Чемпионов.

21:42 15 апреля

HAZELSAMARA

"Ницца" играла в Кубке чемпионов дважды - в сезонах 56/57 и 59/60. Таким образом, перерыв у неё не в 41 год, а в 57 лет. В середине семидесятых от Франции в КЕЧ играл исключительно "Сент-Этьен".

21:38 15 апреля

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