"Ницца" впервые с 1976 года финиширует в тройке призеров

Сегодняшняя победа над "Нанси" гарантировала "Ницце" попадание в тройку лучших команд чемпионата Франции по итогам сезона. Французская команда впервые с 1976 года финиширует в тройке призеров лиги.
Таким образом, "орлята" в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов.
C’est fait !– OGC Nice (@ogcnice) 15 апреля 2017 г.
Europe ✅ Podium ✅
41 ans après, l’@ogcnice terminera sur le podium de la @Ligue1 cette saison ! pic.twitter.com/ZmlDLGhayk
Thomas_Boy
Команды, которым я симпатизирую в Европе, попадают в призеры раз в сто лет.))) Поэтому праздник!
21:50 15 апреля
HAZELSAMARA
Вы неправильно перевели смысл текста - 41 год назад клуб в последний раз был в тройке призёров первенства Франции (т.е. на подиуме), а не в Кубке Чемпионов.
21:42 15 апреля
HAZELSAMARA
"Ницца" играла в Кубке чемпионов дважды - в сезонах 56/57 и 59/60. Таким образом, перерыв у неё не в 41 год, а в 57 лет. В середине семидесятых от Франции в КЕЧ играл исключительно "Сент-Этьен".
21:38 15 апреля