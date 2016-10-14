"Ницца" уверенно переиграла "Лион", несмотря на незабитый пенальти Балотелли

"Ницца" на своем поле переиграла "Лион" в матче 9-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить, что гости с 26-й минуты встречи играли в меньшинстве, так как полузащитник Набиль Фекир заработал удаление за грубую игру против защитника Поля Байса. Кроме того, нападающий "орлят" Марио Балотелли мог довести счет до разгромного, но не смог реализовать пенальти.

Победа позволила подопечным Люсьена Фавра увеличить отрыв от второго места в турнирной таблице до 4-х очков, так как "Монако" потерпел поражение от "Тулузы". "Лион" пока остался на 5-й строчке, но сразу пять команд по итогам этого тура могут его обойти.

Напомним, "Ницца" является соперником "Краснодара" по группе Лиги Европы.

Чемпионат Франции

Лига 1

9-й тур

"Ницца" - "Лион" - 2:0 (1:0)

Голы: Байс, 5 (1:0); Сери, 76 (2:0).

Нереализованный пенальти: Балотелли (Н), 81 (вратарь).

"Ницца": Кардиналь, Данте, Байс, Рикарду Перейра, Далберт, Сарр, Беланда (Эйсерик, 90), Сери (Козьелло, 83), Вальтер, Сиприен, Балотелли (Плеа, 87).

"Лион": Антони Лопеш, Морель, Янга-Мбива (Геззаль, 46), Маммана, Гаспар (Рафаэл да Силва, 83), Гоналон, Рыбус, Ферри (Ляказетт, 64), Фекир, Толиссо, Дардер.

Предупреждения: Морель, 21. Далберт, 25. Дардер, 43. Данте, 72. Гаспар, 80. Балотелли, 85.

Удаление: Фекир (Л), 28.

Судья: Бюке (Франция).

14 октября. Ницца. Стадион "Алльянц Ривьера".