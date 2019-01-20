"Ницца" ушла от поражения в матче с "Реймсом" на 99-й минуте

"Реймс" и "Ницца" сыграли вничью с "Реймсом" в матче 21-го тура лиги 1. "Ницца" ушла от поражения на девятой добавленной минуте. Реми Вальтер реализовал 11-метровый удар.

Чемпионат Франции

Лига 1

21-й тур

"Реймс" - "Ницца" - 1:1 (1:0)

Голы: Уден, 12 (1:0). Вальтер, 90+9 - с пенальти (1:1).

"Реймс": Менди, Энгелс, Фокет, Абдельхамид, Ромао, Шавалерен, Камара, Кафаро (Оджо, 83), Дингоме (Мбемба, 71), Чаваррия, Уден (Диа, 78).

"Ницца": Бенитес, Данте, Бюрнер, Сарр (Ганаго, 29), Эрелль, Аталь, Данилу, Сиприен, Макенго (Сильвестр, 66), Тамез (Вальтер, 87), Сен-Максимен.

Предупреждения: Аталь, 81. Тамез, 82. Данте, 90+6.

Судья: Тюаль.

19 января. Реймс. Стадион "Stade Auguste Delaune".

"Ним" - "Тулуза" - 0:1 (0:1)

Гол: Саного, 41.

"Ним": Бернардони, Ландре, Бриансон, Паке, Ферри (Бобишон, 82), Саванье, Тиуб, Мауасса, Рипар (Буанга, 61), Алиуи, Бозок (Депре, 72).

"Тулуза": Рейне, Силла, Жюльен, Седзи, Аду, Диаките, Сангаре, Сидибе (Каюзак, 56), Доссеви (Жан, 88), Градель, Саного (Лейя Исека, 90+2).

Предупреждения: Сидибе, 32. Бриансон, 50. Саванье, 75. Тиуб, 81.

Судья: Бризар.

19 января. Ним. Стадион "Stade Des Costieres".