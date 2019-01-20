"Ницца" ушла от поражения в матче с "Реймсом" на 99-й минуте

"Реймс" и "Ницца" сыграли вничью с "Реймсом" в матче 21-го тура лиги 1. "Ницца" ушла от поражения на девятой добавленной минуте. Реми Вальтер реализовал 11-метровый удар.
Чемпионат Франции
Лига 1
21-й тур
"Реймс" - "Ницца" - 1:1 (1:0)
Голы: Уден, 12 (1:0). Вальтер, 90+9 - с пенальти (1:1).
"Реймс": Менди, Энгелс, Фокет, Абдельхамид, Ромао, Шавалерен, Камара, Кафаро (Оджо, 83), Дингоме (Мбемба, 71), Чаваррия, Уден (Диа, 78).
"Ницца": Бенитес, Данте, Бюрнер, Сарр (Ганаго, 29), Эрелль, Аталь, Данилу, Сиприен, Макенго (Сильвестр, 66), Тамез (Вальтер, 87), Сен-Максимен.
Предупреждения: Аталь, 81. Тамез, 82. Данте, 90+6.
Судья: Тюаль.
19 января. Реймс. Стадион "Stade Auguste Delaune".
"Ним" - "Тулуза" - 0:1 (0:1)
Гол: Саного, 41.
"Ним": Бернардони, Ландре, Бриансон, Паке, Ферри (Бобишон, 82), Саванье, Тиуб, Мауасса, Рипар (Буанга, 61), Алиуи, Бозок (Депре, 72).
"Тулуза": Рейне, Силла, Жюльен, Седзи, Аду, Диаките, Сангаре, Сидибе (Каюзак, 56), Доссеви (Жан, 88), Градель, Саного (Лейя Исека, 90+2).
Предупреждения: Сидибе, 32. Бриансон, 50. Саванье, 75. Тиуб, 81.
Судья: Бризар.
19 января. Ним. Стадион "Stade Des Costieres".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2018-2019/