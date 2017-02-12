"Ницца" ушла от поражения в матче с "Ренном"

"Ренн" сыграл вничью с "Ниццей" в домашнем матче 25-го тура чемпионата Франции. Хозяева забили два гола в начале игры, а соперник отыгрался во второй половине встречи.

По итогам этого матча "Ницца" осталась на 3-м месте в турнирной таблице, а "Ренн" - на 10-м.

Чемпионат России

Лига 1

25-й тур

"Ренн" - "Ницца" - 2:2 (2:0)

Голы: Амальфитано, 7 (1:0). Сьо, 21 (2:0). Донис, 59 (2:1). Эйсерик, 81 (2:2).

"Ренн": Костиль, Данзе, Мендеш, Бенсебаини (Каваре, 75), Гнаньон (Фернандеш, 46), Амальфитано, Шантом, Андре, Прцич, Сьо, Мубеле (Калулу, 64).

"Ницца": Кардиналь, Данте, Байс, Далберт (Ле Маршан, 75), Беланда, Суке, Эйсерик, Плеа (Донис, 43), Сери, Сиприен, Козьелло (Оббади, 63).

Предупреждения: Беланда, 83. Мендеш, 90. Байс, 90.

Судья: Амель.

12 февраля. Ренн. Стадион "Роазон Парк".