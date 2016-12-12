00:46 | ФУТБОЛ — Франция

"Ницца" сыграла вничью с "ПСЖ" и сохранила лидерство в чемпионате Франции

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"Ницца" в гостевом матче 17-го тура чемпионата Франции сыграла вничью с "ПСЖ" - 2:2. К перерыву гости вели в счете 2:0 благодаря мячам Вилана Сиприена и Алассана Плеа, после перерыва дублем отметился Эдинсон Кавани.

"Ницца" набрала 40 очков и лидирует в турнирной таблице, обходя идущий вторым на один балл. В составе "ПСЖ", который располагается на третьей строчке, 36 очков.

Чемпионат Франции

Лига 1

17-й тур

"ПСЖ" - "Ницца" - 2:2 (0:2)

Голы: Сиприен, 32 (0:1). Плеа, 45+3 (0:2). Кавани, 46 (1:2). Кавани, 60 (2:2).

"ПСЖ": Ареола, Тиагу Силва, Орье, Кюрзава, Маркиньюс, Тиагу Мотта, Матюиди, Крыховяк (Лукас, 46), Верратти (Бен Арфа, 75), Кавани, Ди Мария (Менье, 82).

"Ницца": Кардиналь, Данте, Рикарду Перейра, Далберт (Боскальи, 49), Сарр, Беланда, Суке, Плеа (Балотелли, 75), Сери, Вальтер (Козьелло, 90), Сиприен.

Предупреждения: Сарр, 11. Кюрзава, 41. Тиагу Мотта, 77. Балотелли, 83. Беланда, 90+2.

Судья: Тюрпен.

11 декабря. Париж. Стадион "Парк де Пренс".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/france/league1/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Thomas_Boy

Я понимаю, конечно, что нет у нас нормальных комментаторов, но уберите этого Журавеля нах уже!

00:57

flyer-19

Ниццо? Сохпанило?? грамотеи, блин

00:54

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