"Ницца" сыграла вничью с "Бастией" и стала единоличным лидером чемпионата Франции

"Бастия" сыграла вничью с "Ниццей" в матче 21-го тура чемпионата Франции со счетом 1:1. Гости набрали 46 очков и вышли в единоличные лидеры, однако у отстающего на один балл "Монако" есть игра в запасе.

Чемпионат Франции

Лига 1

21-й тур

"Бастия" – "Ницца" – 1:1 (1:1)

Голы: Оньянге, 17 (1:0). Суке, 33 (1:1).

"Бастия": Лека, Бенгтссон, Сиони, Роз, Джикю, Оньянге, Даник (Нанжис, 80), Мостефа, Каюзак, Кейта, Диалло (Распентино, 73).

"Ницца": Бенитес, Данте, Далберт, Бюрнер, Сарр, Суке, Плеа, Вальтер, Сиприен, Козьелло, Балотелли.

Предупреждения: Каюзак, 56. Мостефа, 90+1.

Удаление: Каюзак (Б), 64.

Судья: Тюрпен.

Бастия. Стадион "Armand Cesari".