"Ницца" разгромила "Монако", Балотелли оформил дубль

В матче 5-го тура чемпионата Франции "Ницца" на своем поле крупно обыграла "Монако" – 4:0. Дубль оформил Марио Балотелли, еще по голу записали на свой счет Алассан Плеа и Иньятиус Ганаго. Это поражение стало первым для монегасков в нынешнем сезоне.

Несмотря на осечку, "Монако" остался на втором месте в таблице. "Ницца" поднялась на восьмую строчку, "ПСЖ" стал единоличным лидером. Отметим, что в прошлом сезоне "орлы" также обыграли дома команду из княжества со счетом 4:0. Правда, ответная встреча завершилась поражением "Ниццы" – 0:3.

Чемпионат Франции

Лига 1

5-й тур

"Ницца" – "Монако" – 4:0 (2:0)

Голы: Балотелли, 6 - с пенальти (1:0). Плеа, 18 (2:0). Балотелли, 60 (3:0). Ганаго, 85 (4:0).

"Ницца": Кардиналь, Жалле, Марлон, Ле Маршан, Суке, Плеа, Сери, Козьелло (Менди, 85), Лис Мелу, Балотелли (Ганаго, 74), Сен-Максимен (Вальтер, 79).

"Монако": Субашич, Глик, Сидибе, Фабинью, Жорже, Жемерсон, Жоау Моутинью, Маркуш Лопеш (Геззаль, 46), Лемар (Каррильо, 46), Фалькао (Йоветич, 69), Диакаби.

Предупреждения: Сидибе, 6. Жалле, 11. Жорже, 14. Балотелли, 69.

Судья: Тюрпен.

9 сентября. Ницца. Стадион "Альянц Ривьера".