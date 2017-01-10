"Ницца" расторгла контракт с Бодмером

"Ницца" на официальном сайте объявила о расторжении контракта с защитником Матье Бодмером по обоюдному согласию сторон. Теперь 34-летний француз может присоединиться к другой команде на правах свободного агента. Воспитанник "Кана" с 2013 года выступал за "орлят", сыграв в 91 матче, забив 5 голов и сделав 5 голевых передач. Также за свою карьеру Бодмер выступал за "ПСЖ", "Лион", "Лилль" и "Сент-Этьен".

- Благодарю "Ниццу", всех работников, игроков, тренеров и фанатов за три с половиной сезона вместе, - отметил Бодмер. - Я надеюсь, что "орлята" завершат сезон на вершине и сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Удачи всем и спасибо вам большое!