"Ницца" проиграла "Страсбуру"

"Ницца" на своем поле проиграла "Страсбуру" в матче 10-го тура чемпионата Франции. Это поражение стало для подопечных Люсьена Фавра третьим кряду. Примечателен тот факт, что хозяева почти весь второй тайм играли вдесятером.

После десяти туров "Ницца" идет на 14-м месте, а "Страсбур" - на 18-м.

Чемпионат Франции

Лига 1

10-й тур

"Ницца" - "Страсбур" - 1:2 (0:1)

Голы: Да Кошта, 23 (0:1). Да Кошта, 49 (0:2). Лис Мелу, 54 - с пенальти (1:2).

"Ницца": Кардиналь, Данте, Жалле, Марлон, Суке, Менди, Плеа, Козьелло (Лусамба, 69), Лис Мелу, Сен-Максимен (Мау, 82), Срарфи (Снайдер, 46).

"Страсбур": Камара, Коне, Лала, Сека, Сальмье, Мартен (Гримм, 82), Льенар, Аолу, Гонсалвеш, Да Кошта (Фулькье, 75), Террье (Сако, 86).

Предупреждение: Льенар, 58.

Удаление: Сека (С), 53.

Судья: Ренвий.

22 октября. Ницца. Стадион "Алльянц Ривьера".