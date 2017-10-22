"Ницца" проиграла "Страсбуру"

"Ницца" на своем поле проиграла "Страсбуру" в матче 10-го тура чемпионата Франции. Это поражение стало для подопечных Люсьена Фавра третьим кряду. Примечателен тот факт, что хозяева почти весь второй тайм играли вдесятером.
После десяти туров "Ницца" идет на 14-м месте, а "Страсбур" - на 18-м.
Чемпионат Франции
Лига 1
10-й тур
"Ницца" - "Страсбур" - 1:2 (0:1)
Голы: Да Кошта, 23 (0:1). Да Кошта, 49 (0:2). Лис Мелу, 54 - с пенальти (1:2).
"Ницца": Кардиналь, Данте, Жалле, Марлон, Суке, Менди, Плеа, Козьелло (Лусамба, 69), Лис Мелу, Сен-Максимен (Мау, 82), Срарфи (Снайдер, 46).
"Страсбур": Камара, Коне, Лала, Сека, Сальмье, Мартен (Гримм, 82), Льенар, Аолу, Гонсалвеш, Да Кошта (Фулькье, 75), Террье (Сако, 86).
Предупреждение: Льенар, 58.
Удаление: Сека (С), 53.
Судья: Ренвий.
22 октября. Ницца. Стадион "Алльянц Ривьера".