"Ницца" проиграла "Марселю", ведя к 16-й минуте со счетом 2:0

В матче 8-го тура чемпионата Франции "Марсель" обыграл "Ниццу" со счетом 4:2. По ходу матча к 17-й минуте "Ницца" вела со счетом 2:0. А в конце встречи хозяева не реализовали пенальти.

Чемпионат Франции

Лига 1

8-й тур

"Ницца" – "Марсель" – 2:4 (2:3)

Голы: Балотелли, 4 (1:0). Сери, 16 (2:0). Окампос, 26 (2:1). Лис Мелу, 40 – в свои ворота (2:2). Окампос, 44 (2:3). Луиз Густаву, 47 (2:4).

Нереализованный пенальти: Плеа, 83 (вратарь).

"Ницца": Кардиналь, Данте, Ле Маршан, М. Сарр (Марлон, 76), Суке, Менди (Козьелло, 90), Плеа, Сери, Лис Мелу (Ганаго, 77), Балотелли, Сен-Максимен.

"Марсель": Манданда, Роланду, Рами, Сакаи, Амави, Луиз Густаву, Товен (Сертик, 69), Замбо, Пайет (Б. Сарр, 84), Окампос, Нжи (Жермен, 78).

Предупреждения: Лис Мелу, 32. Пайет, 36. Плеа, 50. Амави, 61. Окампос, 88.

Удаление: Луиз Густаву, 66.

Судья: Бастьен (Франция).