"Ницца" проиграла "Марселю" и лишилась шансов на второе место

"Ницца" в матче 36-го тура чемпионата Франции проиграла на выезде "Марселю" - 1:2. В составе хозяев гол забил нападающий Марио Балотелли, в составе хозяев отличились Бафетимби Гомис и Патрис Эвра.

Это поражение лишило "Ниццу" шансов на второе место в турнирной таблице. За два тура до финиша команда отстает от "ПСЖ" на шесть очков. Первый дополнительный показатель при равенстве очков - разница забитых и пропущенных мячей. У парижан он равна 51, показатель "Ниццы" - "+29". Таким образом, команда в следующем сезоне стартует в квалификации Лиги чемпионов.

Чемпионат Франции

Лига 1

36-й тур

"Марсель" - "Ницца" - 2:1 (1:0)

Голы: Гомис, 21 (1:0). Балотелли, 50 (1:1). Эвра, 66 (2:1).

"Марсель": Пеле, Эвра, Фанни, Роланду, Сакаи, Венкер, Товен (Кабелла, 17. Сарр, 88), Сансон, Лопес (Замбо, 70), Гомис, Пайет.

"Ницца": Кардиналь, Данте, Байс, Рикарду Перейра (Донис, 58), Далберт, Беланда, Суке, Эйсерик (Срарфи, 83), Сери, Козьелло (Ле Биан, 75), Балотелли.

Предупреждения: Кабелла, 34. Пайет, 47. Сакаи, 59. Данте, 62. Фанни, 67. Пеле, 90+3.

Судья: Готье.

07 мая. Марсель. Стадион "Velodrome".