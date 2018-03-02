"Ницца" прервала безвыигрышную серию из пяти матчей в лиге 1, обыграв "Лилль"

В матче 28-го тура чемпионата Франции "Ницца" дома переиграла "Лилль" со счетом 2:1. В составе победителей отличились нападающий Марио Балотелли и полузащитник Вилан Сиприен. У "догов" гол забил форвард Луиз Араужу.

Отметим, что хозяева смогли прервать безвыигрышную серию из 5 матчей в национальном первенстве.

"Ницца" поднялась на седьмое место турнирной таблицы лиги 1, набрав 39 очков. "Лилль", в активе которого 27 очков, расположился на 19-й строчке.

Чемпионат Франции

Лига 1

28-й тур

"Ницца" - "Лилль" - 2:1 (1:0)

Голы: Балотелли, 5 (1:0). Араужу, 51 (1:1). Сиприен, 80 (2:1).

"Ницца": Бенитес, Данте, Марлон, Бюрнер, Коли (Суке, 78), Плеа, Сери, Сиприен, Тамез, Балотелли, Сен-Максимен (Сако, 90+7).

"Лилль": Меньян, Сумаоро, Ие, Алонсо, Балло-Туре, Амаду (Сумаре, 73), Тиагу Майа, Бензиа (Тиагу Мендес, 86), Пепе, Мотиба, Араужу (Фарадж, 86).

Предупреждения: Марлон, 21. Сиприен, 29. Мотиба, 35. Коли, 73.

Судья: Леонар.

02 марта. Ницца. Стадион Allianz Riviera.

Турнирная таблица чемпионата Франции