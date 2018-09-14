"Ницца" обыграла "Ренн" в матче 5-го тура чемпионата Франции (2:1). Победный гол забил полузащитник Пьер Ле Мелу.
Чемпионат Франции
Лига 1
5-й тур
Голы: М.Сарр, 58 - в свои ворота (0:1). Сен-Максимен, 77 (1:1). Ле Мелу, 89 (2:1).
Нереализованный пенальти: Буриго, 20 (вратарь).
"Ницца": Бенитес, Данте, Жалле (Аталь, 62), М.Сарр, Эрелль, Коли, Сиприен, Ле Мелу, Тамез, Сен-Максимен, Маолида (Боскальи, 90+2).
"Ренн": Коубек, Зеффан, Мексер (Желен, 15), Да Силва, Бенсебаини, Гренье, Андре, Буриго (И.Сарр, 68), Дель Кастильо, Леа Силики, Сьебатше (Ньянг, 86).
Предупреждения: Эрелль, 40. Леа Силики, 45+1. Данте, 60. Аталь, 74. Тамез, 79.
Судья: Мигельгорри (Франция).
14 сентября. Ницца. Стадион "Алльянц Ривьера".