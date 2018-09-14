22:13 | Футбол — Франция

"Ницца" обыграла "Ренн"

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"Ницца" обыграла "Ренн" в матче 5-го тура чемпионата Франции (2:1). Победный гол забил полузащитник Пьер Ле Мелу

Чемпионат Франции

Лига 1 

5-й тур 

"Ницца" - "Ренн" - 2:1 (0:0)

Голы: М.Сарр, 58 - в свои ворота (0:1). Сен-Максимен, 77 (1:1). Ле Мелу, 89 (2:1). 

Нереализованный пенальти: Буриго, 20 (вратарь).

"Ницца": Бенитес, Данте, Жалле (Аталь, 62), М.Сарр, Эрелль, Коли, Сиприен, Ле Мелу, Тамез, Сен-Максимен, Маолида (Боскальи, 90+2).

"Ренн": Коубек, Зеффан, Мексер (Желен, 15), Да Силва, Бенсебаини, Гренье, Андре, Буриго (И.Сарр, 68), Дель Кастильо, Леа Силики, Сьебатше (Ньянг, 86).

Предупреждения: Эрелль, 40. Леа Силики, 45+1. Данте, 60. Аталь, 74. Тамез, 79. 

Судья: Мигельгорри (Франция).

14 сентября. Ницца. Стадион "Алльянц Ривьера".

Ницца - Ренн

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