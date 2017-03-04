"Ницца" обыграла на выезде "Дижон", "Бастия" и "Сент-Этьен" голов не забили

"Ницца" выиграла у "Дижона" в выездном матче 28-го тура чемпионата Франции. В других встречах "Бастия" и "Сент-Этьен" обменялись удалениями, но не голами, "Ренн" вырвал ничью у "Метца", "Монпелье" и "Генгам" сыграли вничью, а "Анже" выиграл у "Кана".
Чемпионат Франции
Лига 1
28-й тур
"Дижон" - "Ницца" - 0:1 (0:0)
Гол: Сиприен, 69.
"Дижон": Рейне, Варро, Лотьес, Шафик, Хаддади, Абед, Саммаритано (Квон Чхан Хун, 87), Амальфитано, Бела (Баамбула, 77), Лис Мелу, Жулиу Тавареш (Ривьер, 90).
"Ницца": Кардиналь, Данте, Байс, Далберт, Беланда, Суке, Эйсерик, Сери, Вальтер, Сиприен, Балотелли (Ле Биан, 87).
Предупреждения: Абед, 24. Лис Мелу, 27. Сиприен, 37.
Судья: Варела.
Дижон. Стадион "Гастон Жерар".
"Бастия" - "Сент-Этьен" - 0:0
"Бастия": Лека, Эль-Каутари, Бенгтссон, Сиони, Сен-Рюф, Оньянге, Даник, Мостефа, Нанжис (Булая, 84), Сен-Максимен, Распентино (Роз, 45+3).
"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Теофиль-Катрин, Пьер-Габриэль (Полома, 80), Пажо (Лемуан, 45+2), Верету, Маига, Монне-Паке, Севе, Берич, Интима (Корнье, 62).
Предупреждения: Даник, 70. Корнье, 77.
Удаления: Сен-Рюф (Бастия), 44. Лемуан (Сент-Этьен), 65.
Судья: Ренвий.
Бастия. Стадион "Арман Сезари".
"Монпелье" - "Генгам" - 1:1 (0:0)
Голы: Мунье, 50 (1:0). Бриан, 85 (1:1).
"Монпелье": Пьоннье, Илтон, Конгре, Руссийон, Мукьеле, Сессеньон, Будебуз, Лан (Долли, 74), Скири (Камара, 86), Мунье, Мбенза (Силла, 63).
"Генгам": Юнссон, Бодмер (Де Пов, 64), Мартинс Перейра, Сорбон, Кербрат, Икоко, Дидо (Жиресс, 79), Салибюр, Бенезе (Коко, 8), До, Бриан.
Предупреждение: Силла, 86.
Судья: Бризар.
Монпелье. Стадион "Ля Моссон".
"Кан" - "Анже" - 2:3 (1:2)
Голы: Токо Экамби, 5 (0:1). Роделен, 11 (1:1). Ндой, 21 (1:2). Мангани, 48 - с пенальти (1:3). Сантини, 67 (2:3).
"Кан": Веркутр, Яхья, Да Силва, Гильбер, Себ (Карамо, 46), Бесса, Фере, Делаплас (Леборнье, 51), Адеоти, Роделен, Сантини.
"Анже": Мишель, Бурийон, Бамба (Мартинес, 46), Траоре, Сиссоко, Тома, Мангани, Ндой, Тэ (Сантамария, 61), Токо Экамби, Дьедиу (Сюню, 74).
Предупреждения: Гильбер, 35. Ндой, 73. Мартинес, 88.
Судья: Шапрон.
Кан. Стадион "Мишель д'Орнано".
"Метц" - "Ренн" - 1:1 (1:0)
Голы: Диабате, 45+1 (1:0). Саид, 90 (1:1).
"Метц": Дидиллон, Синьорино, Бишевац, Диань, Фалетт, Бальиу, Коад (Манджек, 83), Жуффр (Нгюетт, 75), Дукуре, Сарр (Мевлют Эрдинч, 90+1), Диабате.
"Ренн": Костиль, Данзе, Бааль, Бенсебаини, Гнаньон, Гуркюфф (Диакаби, 57), Фернандеш (Саид, 64), Андре, Прцич, Сьо (Юну, 80), Мубеле.
Предупреждения: Гнаньон, 11. Диабате, 18. Гуркюфф, 34. Сьо, 56. Фалетт, 62. Бальиу, 76.
Судья: Милло.
Метц. Стадион "Сен-Симфорьен".