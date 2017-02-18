"Ницца" обыграла "Лорьян", Балотелли заработал удаление

"Ницца" на выезде переиграла "Лорьян" в матче 26-го тура чемпионата Франции. Форвард "орлят" Марио Балотелли в концовке встречи получил красную карточку, которая стала для него второй в сезоне.

В других встречах "Метц" благодаря голу Шейка Диабате вырвал ничью у "Нанта", "Анже" с минимальным счетом одолел "Нанси", а "Лилль", сменивший на этой неделе главного тренера, одолел на выезде "Кан".

Чемпионат Франции

26-й тур

Лига 1

"Метц" - "Нант" - 1:1

"Анже" - "Нанси" - 1:0

"Лорьян" - "Ницца" - 0:1

"Кан" - "Лилль" - 0:1