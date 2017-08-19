"Ницца" обыграла "Генгам" в дебютном матче Снайдера

"Ницца" на своем поле переиграл "Генгам" в матче 3-го тура чемпионата Франции. В составе "орлят" на поле впервые вышел голландский полузащитник Весли Снайдер.
В других встречах "Сент-Этьен" разгромил "Амьен", "Монпелье" и "Страсбур" обменялись голами, "Дижон" вырвал ничью у "Ренна", а "Нант" вдесятером обыграл "Труа".
Чемпионат Франции
Лига 1
3-й тур
"Монпелье" - "Страсбур" - 1:1 (0:1)
Голы: Саади, 24 (0:1). Конгре, 72 (1:1).
Судья: Бен Эль-Хадж.
"Ницца" - "Генгам" - 2:0 (1:0)
Голы: Плеа, 45 (1:0). Вальтер, 47 (2:0).
Судья: Мийо.
"Сент-Этьен" - "Амьен" - 3:0 (2:0)
Голы: Бамба, 13 - с пенальти (1:0). Дабо, 40 - с пенальти (2:0). Дабо, 66 (3:0).
Судья: Бризар.
"Труа" - "Нант" - 0:1 (0:0)
Гол: Сала, 81 (0:1). Удаление: Авазьем (Нант), 34.
Судья: Дезьяж.
"Ренн" - "Дижон" - 2:2 (1:0)
Голы: Мубеле, 14 (1:0). Мубеле, 46 (2:0). Квон Чхан Хун, 51 (2:1). Жулиу Тавареш, 90+2 (2:2).
Судья: Леонар.
- Ницца
- Весли Снайдер
- Сент-Этьен
- Ренн
- Монпелье (Футбол)
- Нант (Футбол)
- Дижон
- Труа
- Генгам
- Амьен
- Страсбур