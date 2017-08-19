"Ницца" обыграла "Генгам" в дебютном матче Снайдера

"Ницца" на своем поле переиграл "Генгам" в матче 3-го тура чемпионата Франции. В составе "орлят" на поле впервые вышел голландский полузащитник Весли Снайдер.

В других встречах "Сент-Этьен" разгромил "Амьен", "Монпелье" и "Страсбур" обменялись голами, "Дижон" вырвал ничью у "Ренна", а "Нант" вдесятером обыграл "Труа".

Чемпионат Франции

Лига 1

3-й тур

"Монпелье" - "Страсбур" - 1:1 (0:1)

Голы: Саади, 24 (0:1). Конгре, 72 (1:1).

Судья: Бен Эль-Хадж.

"Ницца" - "Генгам" - 2:0 (1:0)

Голы: Плеа, 45 (1:0). Вальтер, 47 (2:0).

Судья: Мийо.

"Сент-Этьен" - "Амьен" - 3:0 (2:0)

Голы: Бамба, 13 - с пенальти (1:0). Дабо, 40 - с пенальти (2:0). Дабо, 66 (3:0).

Судья: Бризар.

"Труа" - "Нант" - 0:1 (0:0)

Гол: Сала, 81 (0:1). Удаление: Авазьем (Нант), 34.

Судья: Дезьяж.

"Ренн" - "Дижон" - 2:2 (1:0)

Голы: Мубеле, 14 (1:0). Мубеле, 46 (2:0). Квон Чхан Хун, 51 (2:1). Жулиу Тавареш, 90+2 (2:2).

Судья: Леонар.