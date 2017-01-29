"Ницца" обыграла "Генгам" и вернулась на первое место

"Ницца" в домашнем матче 22-го тура чемпионата Франции победила "Генгам". В составе хозяев отличились хавбеки Алассан Плеа и Жан-Мишель Сери, а также нападающий Марио Балотелли.
Подопечные Люсьена Фавра вернулись на первое место в лиге 1. "Ницца" на одно очко опережает "Монако", который сегодня вечером в Париже сыграет против "ПСЖ".
Чемпионат Франции
Лига 1
22-й тур
"Ницца" - "Генгам" - 3:1 (2:0)
Голы: Плеа, 11 (1:0). Сери, 38 (2:0). Бриан, 63 (2:1). Балотелли, 87 (3:1).
"Ницца": Кардиналь, Данте, Далберт, Сарр, Суке, Эйсерик (Вальтер, 86), Плеа, Сери (Байс, 78), Сиприен, Козьелло, Балотелли (Марсель, 90+3).
"Генгам": Юнссон, Бодмер (Де Пов, 61), Мартинс Перейра (Прива, 83), Сорбон, Кербрат, Марсал, Дидо, Салибюр (Менди, 61), До, Коко, Бриан.
Предупреждения: Далберт, 14. Марсал, 20. Козьелло, 23. Сарр, 75. Менди, 84. Бриан, 88.
Судья: Мигельгорри.
29 января. Ницца. Стадион "Альянц Ривьера".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/france/league1/2016-2017/